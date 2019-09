Radio Sportiva - Venerato svela i dettagli del nuovo contratto di Icardi

Ciro Venerato ha rilasciato dichiarazioni in merito al nuovo contratto di Icardi col Psg. Ecco le sue parole a Radio Sportiva:



"Credo che al 90% stasera sarà un giocatore del Psg, anche Wanda Nara si è convinta tra stanotte e stamattina. In queste ore i collaboratori dell'agente stanno lavorando per prolungare il contratto di un anno, la cifra dovrebbe avvicinarsi ai 7 milioni guadagnati da Lukaku.



Wanda ha capito che questa guerra non avrebbe portato a nulla, credo che la soluzione più intelligente sia andare a vivere un'esperienza all'estero".