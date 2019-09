Radio Sportiva - Valenti si esprime sull'Inter e su Lukaku

Giacomo Valenti si è espresso sull'Inter di Conte. Ecco quanto emerso a Radio Sportiva.



"Sono arrivati i tre punti, che è la cosa che più conta. Per niente scontata se guardiamo agli anni scorsi. Le parole di Conte su Sarri ci stanno, fanno parte del colore di questo gioco. Se l'interista oggi non è contento, è un problema suo. Io ho sofferto molto nell'ultimo periodo, per questo sono felice di quello che sta facendo questa squadra".



Su Lukaku: "Abbiamo trovato un calciatore che gioca per la squadra. Magari è meno spettacolare o fine, ma dopo anni in cui l'Inter giocava per un giocatore, c'è un giocatore che gioca per l'Inter. Ha un fisico importante, ci mette molto più tempo degli altri ad entrare in forma. Secondo me è un gran giocatore, ha una grande intelligenza tattica. La cosa più importante è che lo abbia voluto Conte. Molto bene anche Lautaro Martinez, chapeau. Mi è piaciuto il carisma di Godin".