Radio Sportiva - Sabato tuona contro Icardi. L'intervento

Antonio Sabato, ex nerazzurro, tuona contro Icardi: ai microfoni di "Radio Sportiva" l'ex calciatore non spende parole al miele nei confronti dell'argentino. Ecco quanto affermato:



"Vuole andare solo dove vuole lui, quindi che vada alla Juve in cambio di Dybala, altrimenti resti a casa a guardare gli altri. Le potenzialità economiche dell'Inter sono altissime, quindi fa bene a farlo restare in disparte nel caso.



Con Dzeko l'Inter sarebbe stata da scudetto, mentre Sanchez è più un'incognita. È un ripiego in partenza, vedremo se Conte saprà ritrovarlo".