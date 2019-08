Radio Sportiva - Sabatini promuove Sensi e Lukaku

Sandro Sabatini, ai microfoni di Radio Sportiva, dice la sua sulla Beneamata dopo il successo ottenuto contro il Lecce a San Siro:



"L'ho vista molto bene ieri sera, non basta l'entusiasmo per spiegare la prestazione dei nerazzurri contro il Lecce. C'è molto di più. Alcuni giocatori sono stati sottovalutati, un nome su tutti è quello di Sensi, che ieri ha giocato in maniera sorprendente. Ha dato un'ottima impressione anche Lukaku, anche se contro giocatori di livello internazionale non potrà permettersi lo stesso strapotere fisico visto ieri. Non credo che questo campionato sarà come quello dell'anno scorso, Juventus, Napoli e Inter se la giocheranno almeno fino ad inizio primavera.



Credo che i tifosi dell'Inter abbiano avuto tanta prevenzione su D'Ambrosio e Brozovic, giocatori che ieri si sono visti. Il croato è un grande giocatore. Il discorso di Candreva, invece, è diverso. Sulla sua rinascita c'è la firma di Antonio Conte. Il Candreva dell'anno scorso era da Serie B, quello visto ieri da Nazionale. E' un fatto di fiducia".