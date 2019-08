Radio Sportiva - Rolando Bianchi si sbilancia sui nerazzurri

Rolando Bianchi, vecchia conoscenza del nostro calcio, si sbilancia sull'Inter. L'ex centravanti vota la Beneamata come sorpresa della stagione ormai imminente, in seguito anche un parere sulla vicenda Icardi. Le sue parole a "Radio Sportiva":



"A livello di valori l'Inter ha qualità: vedo Inter, Juve e Napoli, poi le altre. I nerazzurri saranno quelli che stupiranno tutti.



Icardi? Io non sarei mai arrivato a questa situazione, ma evidentemente la società ha ritenuto giusto fare queste scelte".