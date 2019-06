Radio Sportiva - Pierpaolo Marino: "Icardi non puo' restare all'Inter"

Intervenuto a Radio Sportiva, Pierpaolo Marino ha commentato la situazione Inter - Icardi. I nerazzurri sarebbero intenzionati a cedere l'attaccante, ma l'ex capitano vorrebbe convincere il nuovo allenatore, Antonio Conte.

"Non credo Icardi possa restare all'Inter, soprattutto per le problematiche della comunicazione esterna, non in linea con un club importante e vincente come quello nerazzurro"