Radio Sportiva - Paganin si esprime sull'Inter e approva l'ultimo colpo

Antonio Paganin, ex calciatore nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare la vittoria della prima giornata contro il Lecce. Ecco quanto affermato:



"E' stato un posticipo col botto. Tutti si aspettavano grandi cose e così è stato, anche se la consistenza del Lecce è stata leggerina. Ha colpito la fluidità di gioco. Il rilassamento dopo il 2-0 ci poteva stare, l'Inter ha dimostrato di voler ricoprire un ruolo da protagonista".



Sul gol di Candreva: "E' come se ai 'vecchi' fosse stato fatto un tagliando, risvegliando in loro una parte che si era un po' sopita. Ieri Candreva ha fatto un gol tipico del giocatore in fiducia e libero di testa".



Sul mercato: "E' stato influenzato da eventi esterni tipo la vicenda Icardi e le cessioni di Perisic e Nainggolan. L'arrivo di Sanchez cambierà ulteriormente il valore dell'Inter".