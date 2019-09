Radio Sportiva - Oliva (Goal.com): "Messi non ci sarà contro l'Inter"

Ignasi Oliva, giornalista di goal.com Spagna, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per fare il punto sui temi caldi in casa Barça e sulla presenza di Lionel Messi in vista della sfida contro l'Inter.



Ecco quanto affermato alla nota emittente radiofonica quest'oggi:



"Bisogna vedere, ma per ora non sappiamo neanche i tempi di recupero dell'elongazione all'adduttore sinistro. C'è ottimismo, ma Valverde non si prenderà rischi. Non credo che sarà pronto per giocare nemmeno un minuto contro l'Inter, ma la Champions è la grande ossessione di Leo e del Barça".