Radio Sportiva - Messi Inter, il cronista si sbilancia: "Ingaggio troppo alto"

Leo Messi- Inter: un tormentone che sembrerebbe non finire. Dopo le parole di Massimo Moratti la girandola di rumours è stata attivata, con le probabilità di un ipotetico approdo dell'argentino a Milano in continuo mutamento. I tifosi sognano: c'è chi dice che il colpo è fattibile e chi invece mantiene i piedi per terra. Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Andrea Ramazzotti (giornalista del Corriere dello Sport) ha analizzato il possibile colpaccio di Suning che, a detta del cronista, sembrerebbe fuori portata.



"Vedendo la situazione economica mi sembra abbastanza difficile. Non credo che l'Inter possa arrivare a pagare l'ingaggio di Messi", queste le parole di Ramazzotti alla nota emittente radiofonica, sottolineando come il club nerazzurro non possa permettersi un investimento che richiederebbe cifre astronomiche solo per l'ingaggio della superstar albiceleste.



Parole anche sulla ripresa del campionato: "Non sappiamo quando e non lo sanno nemmeno le federazioni. Dobbiamo aspettare l'andamento della curva per poter tornare ad allenarsi". Nonostante l'emergenza Coronavirus il calciomercato, a differenza delle più importanti competizioni, non si ferma. E dopo le dichiarazioni dell'ex presidente Moratti continua anche l'escalation di commenti