Radio Sportiva - Luca Toni si esprime sull'Inter di Conte

Luca Toni, campione del mondo con la Nazionale nel 2006 ed ex calciatore, si è espresso sulla corsa scudetto e inoltre ha rilasciato delle affermazioni sui nerazzurri.



Ecco quanto dichiarato a Radio Sportiva:



"La Juventus è forte, deve ancora metabolizzare il gioco di Sarri, non fa sempre grandi partite ma vince. Conte ha dato mentalità all’Inter, il Napoli invece non è continuo. I nerazzurri possono dare noia ai bianconeri”.