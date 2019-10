Radio Sportiva - Longhi difende Lukaku e lancia una frecciata ai giornalisti

Bruno Longhi difende Lukaku: il famoso giornalista lancia un chiaro messaggio alla stampa prendendo le difese del centravanti belga. In seguito anche una provocazione sul mercato.



Ecco quanto dichiarato ai microfoni di Radio Sportiva:



"Noi giornalisti lo abbiamo celebrato come una sorta di nuovo simbolo dell'Inter, esagerando. Non può piacere agli esteti del calcio, ma nel giudizio del giocatore non facciamoci influenzare dal risultato di Inter-Juventus. Domandiamoci, casomai, perché Dzeko non vesta la maglia dell'Inter".