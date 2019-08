Radio Sportiva - L'avvocato Pierfilippo Capello spiega il caso Icardi

L'avvocato Pierfilippo Capello è intervenuto a Radio Sportiva per descrivere le vicende legali del caso Icardi. Ecco quanto dichiarato dall'avvocato:



"L'articolo 15 è stato inserito per tutelare i grandi giocatori che si trasferiscono all'estero e si trovano a non essere impiegati. Un giocatore importante deve essere utilizzato in una percentuale minima di partite, altrimenti il calciatore ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto entro 15 giorni dalla fine della stagione. Il concetto di impiegato è abbastanza interpretabile, ma la giurisprudenza sportiva ha stabilito che non deve giocare, ma deve essere convocato e quantomeno portato in panchina. Poi se la società vuole essere blindata, lo fa entrare all'89' e gli fa giocare solo i minuti di recupero.



Se si sceglie la via giudiziale, dobbiamo capire che Icardi con l'Inter dovrà fare tutti i gradi della giustizia sportiva. Se si va fino al Tas è improbabile che si arrivi a una decisione definitiva prima del termine della stagione. Se Icardi decidesse di partire immediatamente in un procedimento contro l'Inter potrebbe avere una decisione per il mercato di gennaio. Se la decisione fosse a suo favore del tutto, sarebbe senza contratto".