Radio Sportiva - Il ds elogia Beppe Marotta: le dichiarazioni

Giorgio Perinetti, attuale ds del Genoa, è intervenuto ai microfoni di "Radio Sportiva" per commentare la vicenda Icardi. In seguito un elogio nei confronti di Marotta:



"La cessione di Icardi mette fine al tormentone e accontenta tutte le parti: il giocatore va in una squadra ambiziosa, l'Inter risolve un problema che poteva essere pericoloso per la gestione.



Liberandosi di Icardi l'Inter ha portato a termine un'operazione eccezionale, oltre tutto senza cederlo a Juve e Napoli e quindi evitando di rafforzare le concorrenti: per come si erano messe le cose vale più di un acquisto, onore a Marotta".