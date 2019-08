Radio Sportiva - Frey vota l'Inter come anti-Juve. Le parole

Sebastien Frey, ex portiere di Fiorentina e Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva.



La vecchia conoscenza del nostro calcio si sbilancia sull'Inter di Conte e vota quest'ultima come antagonista principale della Juve in questa stagione ormai alle porte. Ecco le sue parole:

"L'Inter sia in campo che fuori potrà dare fastidio alla Juve, che fin qui è stata protagonista. Spero che si possano ritrovare un po' di equilibrio e spettacolo".