Radio Sportiva - De Biasi si esprime su Sanchez e Icardi

Gianni De Biasi, ai microfoni di Radio Sportiva, esprime il suo parere su Alexis Sanchez e sul caso Icardi. Ecco quanto affermato:





"E' un giocatore straordinario per le sue qualità e la sua esplosività. Dipende da come potrebbe calarsi nell'ambiente Inter e come si integrerà con la squadra".

Su Icardi: "Per lui dovrebbe un punto importante di arrivo e di ripartenza. Chi lo prende deve puntare su questo, sempre che Icardi parta".