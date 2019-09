Radio Sportiva - Cristiano Lucarelli commenta il mercato nerazzurro

Cristiano Lucarelli, vecchia conoscenza del nostro calcio, ha parlato a "Radio Sportiva" del mercato condotto da Marotta & Co.. Ecco le dichiarazioni:



"L'Inter ha fatto una scelta di campo: via i giocatori che potevano destabilizzare lo spogliatoio, il concetto di Conte è la squadra. Lo ha fatto vedere in Nazionale, con contenuti tecnici inferiori l'ha resa una squadra competitiva. Perisic e Icardi sono fortissimi ma bisogna vedere quanto ti danno e tolgono in campo e fuori, nella loro gestione. L'Inter ha ritenuto non fossero funzionali. Uno spogliatoio ha tante sfaccettature, non si fa con le figurine. La società Inter è la vera vincitrice, non so se il Psg riscatterà Icardi, non è facile, ma il segnale che ha mandato è che l'aria è cambiata, magari perdi qualcosa tecnicamente ed economicamente ma in prospettiva recuperi tutto. E poi Godin non mi sembra l'ultimo arrivato, Lukaku lo stesso, ha sostituito con il meglio che poteva.

Icardi? Sei il capitano, sei amato, guadagni un sacco di soldi, giochi in una squadra tra le più prestigiose, perché ti vai a cercare dei problemi? Quando prendi tua moglie a fare la procuratrice sai che ti può portare problemi perché tutti i procuratori discutono con le società ma se la cosa te lo porti in casa, ci sono anche padri e fratelli che fanno gli agenti ma non vivono con te".