Radio Sportiva - Colonnese si sbilancia sul caso Icardi. Le parole

Francesco Colonnese, ex giocatore dell'Inter, ha parlato a Radio Sportiva dell'ipotetica destinazione di Mauro Icardi in questa finestra di mercato. Ecco le sue parole:





“Lukaku è l’uomo adatto per il calcio di Conte. Ha fisico, qualità e piede, è l’acquisto più importante dell’era Zhang e significa che l’allenatore vede un grande calciatore in lui.



L’Inter è una squadra forte, dopo il mercato svolto deve lottare per vincere lo scudetto o fare un campionato al vertice. Icardi? Lo vedrei benissimo al Napoli, lì potrebbe rilanciarsi ed essere la punta di diamante che manca agli azzurri. Alla fine andrà da Ancelotti, con Dzeko in nerazzurro“.