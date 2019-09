Radio Sportiva - Cecchi difende l'Inter dopo il pareggio in Europa: le parole

Stefano Cecchi, ai microfoni di Radio Sportiva, difende l'Inter in seguito al pareggio contro lo Slavia Praga:



"Il calcio è anche irrazionalità, sogno. Quest'anno l'Inter, oltre al sogno, accompagna anche qualcosa di più concreto perché Zhang ha speso tanti soldi. Sognare lo scudetto non è solo un sogno ma un'ambizione legittima.



"Conte ha sbagliato una partita, non possiamo giudicarlo solo per quella. L'Inter è prima in classifica...".