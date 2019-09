Radio Sportiva - Cagni: "Conte scelta di livello, conosce il calcio vincente"

Gigi Cagni, ai microfoni di Radio Sportiva, ha speso qualche parola su Conte e su Sarri in vista dell'ormai imminente derby d'Italia.



Ecco le sue dichiarazioni sui due tecnici di Inter e Juve:



"Inter-Juventus era già cominciata prima del campionato. I nerazzurri hanno fatto scelte di livello, a partire da Conte. A differenza di un tempo l'allenatore conta perché i giocatori non hanno personalità in campo. Contro la Samp una vecchia Inter non avrebbe vinto dopo l'espulsione di Sanchez, in questo Conte fa la differenza.



Il calcio è una cosa semplice, lui conosce quello vincente. L'unica differenza tra Inter e Juventus è nell'organico: i nerazzurri hanno 15-16 elementi forti, i bianconeri 25. Nel gioco non ho visto miglioramenti nella Juventus, mi viene da ridere quando si parla di calcio spettacolo con Sarri rispetto a Allegri. Sarri è bravo, lo hanno fatto un grande allenatore ma ancora non lo è. Gasperini è l'unico che sta facendo cose nuove, dovrebbe essere seguito anche a livello di settore giovanile".