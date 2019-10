Radio Sportiva - Bruno Longhi boccia gli obiettivi del mercato dell'Inter

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Bruno Longhi ha rilasciato delle dichiarazioni sul mercato nerazzurro. Il giornalista tuona contro certi profili sbilanciandosi inoltre su un vero obiettivo per gennaio.



Ecco le sue parole all'emittente radiofonica:



"Non penso che la Juventus sia disposta a cedere Mandzukic all’Inter, ci sarebbero Cavani, Ibrahimovic e Giroud, ma sono soluzioni quasi improponibili per diversi motivi“.