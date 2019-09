Radio Sportiva - Biscardi torna sul caso Icardi, in seguito parole sull'attacco

Maurizio Biscardi ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Sportiva. Ecco quanto emerso su Icardi e sul tridente scelto da Conte per la sfida contro l'Udinese:



"I giornalisti che si sono occupati della vicenda si sono attenuti alle dichiarazioni pubbliche dei protagonisti, comprese quelle di Wanda Nara. Ero molto scettico sulla sua permanenza all'Inter, sconveniente per tutte le parti".



Sul tridente: "Non solo credo sia possibile, ma non mi sorprenderebbe vederlo con l'Udinese".