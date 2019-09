Radio Sportiva - Biscardi si esprime su Conte e sul nuovo San Siro

Maurizio Biscardi, ai microfoni di Radio Sportiva, dice la sua sul paragone Conte-Mourinho e sul nuovo stadio. Ecco le sue dichiarazioni alla nota emittente radiofonica:



"Conte e Mourinho hanno caratteri simili e sono due grandi allenatori. Sono convinto che le buone cose che si dicono in queste settimane sull'Inter sono preparative nel caso di situazioni non positive verso il ribaltone mediatico che da qualche anno accade a un certo punto della stagione. Conte lo sa e sta avvertendo i giocatori e i tifosi di non esaltarsi troppo e di rimanere con i piedi per terra per evitare brutte sorprese".



Sul nuovo stadio: "Gli stadi devono essere belli e funzionali, non ci si può fermare dietro alla storia. In Inghilterra ad esempio hanno deciso di rifondare monumenti veri e propri per adeguarsi alla modernità".