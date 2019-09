Radio Sportiva - Biavardi: "Inter ancora non pronta. Su Icardi..."

Andrea Biavardi, intervenuto a Radio Sportiva, commenta il pareggio dell'Inter contro lo Slavia e si sbilancia su Mauro Icardi:



"Ieri l'Inter mi ha dato l'impressione di essere una squadra non pronta. Faccio ammenda su Sensi, meno male che è arrivato! Barella ha fatto il suo, ma quelli arrivati per la Champions, Lukaku in primis, sono quelli che hanno fatto peggio contro lo Slavia Praga. Ieri aveva mal di schiena, però fai fatica a tenere fuori giocatori pagati così tanto".



Su Icardi: "Farà gol alla prima stagionale del Psg in Champions. Ho l'impressione che il 'fuggitivo' possa fare bene a Parigi. E' un giocatore psicologicamente fragile, ma non è che improvvisamente diventa un brocco".