Radio Sportiva - Biasin torna a esprimersi su Icardi

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva in merito al caso Icardi. Ecco le sue parole:



"Credo che non vedremo più Icardi con la maglia dell'Inter e bisogna capire se lui si convincerà ad andare via. In questo momento mi pare proprio di no. La società è stata chiara: il giocatore non fa parte del progetto, se anche dovesse restare potrà giocare 10 minuti da qualche parte, ma non avrà senso. Sono convinto che ormai l'Inter abbia preso la sua decisione e non tornerà indietro.



Per quanto riguarda lo scambio con Dybala, consegnare il due volte capocannoniere della Serie A alla Juventus non è una cosa buona, mentre la Joya a Milano potrebbe fare a Milano ottime cose. Nel complesso, però, anche per come si sono messe le cose tra le due società, non credo che ci sia lo spazio per fare questa operazione".