Radio Sportiva - Biasin si esprime su Conte, Lautaro e Icardi

Fabrizio Biasin, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato di Conte, Lautaro e del caso Icardi. Ecco le sue parole:



"L'anno scorso c'è stato un tentativo di scambio Juve-Inter: Icardi per Higuain e 50 milioni ma l'argentino ha rifiutato. Poi ci sono stati messaggi fra Wanda e Paratici, ma lui non ha aperto a nessuno. Ora siamo in questa situazione a 10 giorni dalla fine".



Su Lautaro: "Non ha bisogno delle prime pagine per sentirsi forte. Può essere la sua stagione e Conte ne ha parlato bene. Può essere la rivelazione dell'Inter di quest'anno".



Su Conte: "L'Inter si augura di accelerare il processo di crescita con Conte. Oltre a lui sono arrivati giocatori importanti e penso che potrà fare molto bene. L'entusiasmo però va calmierato, perché il tentativo di contrastare Juve e Napoli è chiaro".