Radio Sportiva - Biasin rassegnato sul caso Icardi. Ecco quanto dichiarato

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare i temi caldi legati all'Inter. Ecco le sue parole:



"Credo che si debba voltare pagina. Marotta ha confermato che l'Inter ha preso una decisione: è partito un nuovo progetto senza Icardi. Lui va avanti con la sua volontà di restare, ma io credo che non rivedremo più Icardi con la maglia dell'Inter in campo".



Sulla squadra: "Si è già vista la famosa impronta di Conte. Ricordo la prima di Conte con la Juve contro il Parma e più o meno si è visto lo stesso tipo di calcio".



Su Sanchez : "La sensazione è che l'Inter stia facendo tutto quello che va fatto per riportare Sanchez in Serie A. Credo che questo colpo verrà concretizzato nelle prossime ore".