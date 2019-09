Radio Sportiva - Biasin: "Inter già matura, sui problemi della Juve..."

Fabrizio Biasin, intercettato dai microfoni di Radio Sportiva, si è espresso sull'Inter di Conte e sui risultati ottenuti finora. In seguito anche una parentesi sulla Juventus:



"I risultati, la classifica e il salto di mentalità certificano le ambizioni dell'Inter. E' difficile oggi fare pronostici, ci si gode il momento. Ieri la Lazio non meritava la sconfitta ma i nerazzurri sono stati molto bravi, negli anni scorsi non avrebbero vinto questa partita".

Sulla Juventus: "In difesa c'è qualche problema, non c'è ancora il bel gioco di Sarri e in attacco non si è ancora capito chi gioca, ma alla fine chi se ne frega se arrivano le vittorie. I bianconeri hanno vinto meritatamente a Brescia, giocando un discreto calcio. Ci sono dei giocatori che devono ancora entrare a regime".