Radio Sportiva - Biasin, importanti dichiarazioni" Icardi farà di tutto per..."

Fabrizio Biasin, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, ha fatto il punto sul mercato in entrata e in uscita dell'Inter.

"Icardi ha accettato ieri la destinazione PSG allungando il suo contratto di un anno. Se farà bene, i parigini se lo porteranno a casa per 70 mln. Credo che il giocatore farà di tutto per farsi riscattare, perché al Psg guadagnerebbe il doppio. Credo che Marotta abbia risolto, o al limite rimandato, la questione in maniera brillante. Tutti avevano paura, anche perché il giocatore durante il viaggio per Parigi non era ancora completamente convinto di andare al PSG".

"Il mercato più funzionale rispetto all'allenatore è stato quello dell' Inter. Sono arrivati tutti i giocatori chiesti da Conte: Godin, Sensi, Barella, Lukaku, e Sanchez come alternativa a Dzeko.

"Sono un gran fan di Icardi, ma Lukaku, che è al 70%, stia facendo il suo. Magari sbaglia il primo controllo perché non ha piedi sopraffini, ma sposta l'avversario in corsa ed è bravo di sponda. Ha segnato 2 reti in 2 partite, non è poco".

"Dove avrei fatto l'ultimo colpo dell'Inter? A centrocampo, ma non è facile andare a prendere giocatori del livello dei nomi usciti"

"Ululati razzisti a Cagliari?Tutti gli impianti sono dotati di telecamere, se vogliono pescare il singolo tifoso sono in grado di farlo. Sento parlare di Cagliari come città razzista, ma non voglio generalizzare. I fessi ci sono tutta Italia e per fortuna le persone intelligenti sono in stragrande maggioranza".