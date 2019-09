Radio Sportiva - Bertolino: "Conte? Ci mette la faccia. Sul nuovo stadio..."

Enrico Bertolino, grande tifoso nerazzurro, si è concesso ai microfoni di Radio Sportiva sui temi legati alla Beneamata. Ecco quanto affermato sull'Inter:



"Vedo ancora molto scetticismo da parte del tifoso interisti, in molti sostengono che l'Inter abbia fatto bene perché non ha giocato contro squadre troppo forti. In realtà la Lazio è un avversario molto impegnativo, Handanovic ha fatto grandi cose".

Su Conte: "Ci mette la faccia e cerca di distrarre l'attenzione mediatica. E' carismatico ed ha una disciplina notevole, in panchina vedo sempre persone molto attente e pronte ad entrare. Mi piace anche come è stata gestita la questione Lukaku-Brozovic".

Sul nuovo stadio: "Siamo molto affezionati al passato, ma il calcio sta cambiando. Lo stadio del Chelsea ha musei, alberghi e attività di merchandising. Credo che il sindaco di Milano voglia ospitare nel nuovo impianto le Olimpiadi invernali. L'Inter è cresciuta come società, ora deve crescere anche lo stadio".