Radio Sportiva - Beppe Baresi si esprime sulla prova dei nerazzurri

Beppe Baresi si è espresso sulla prova dell'Inter contro il Lecce. Ecco le sue dichiarazioni a Radio Sportiva:



"Ieri ho ricavato buonissime sensazioni, anche se il campionato è lungo. Se il buongiorno si vede dal mattino... Si giocava contro una neopromossa, ma la sicurezza di ieri penso che abbia dato delle certezze a Conte di lavorare nel modo giusto ed essere sulla giusta strada. Con questa energia e umiltà l'Inter può fare bene".



Sui promossi: "Va fatto un plauso all'atteggiamento della squadra e a come ha approcciato alla partita e al campionato. Conte merita i complimenti per aver rigenerato Candreva e Ranocchia, così come Sensi, che inizialmente non avrei pensato fosse così pronto".



Sull'impatto di Lukaku: "Ha iniziato presto la preparazione, anche se ha giocato un po' meno. Ha esperienza e fisicità, è un giocatore top e ha dimostrato subito di avere grandi qualità".



Sullo schieramento: "Ce lo aspettavamo, si è visto anche nel precampionato che la squadra ha recepito subito le direttive dell'allenatore e l'atteggiamento da tenere in campo".