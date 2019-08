Radio Sportiva - Alessandro Calori parla di Inter e Juve. La dichiarazione

Alessandro Calori, ex giocatore e adesso allenatore, ha parlato ai microfoni di "Radio Sportiva" dei test amichevoli di Inter e Juve. Ecco quanto riferito all'emittente radiofonica:





"Le amichevoli estive non fanno capire chi sta meglio. L'Inter ha fatto un pre-campionato interessante pur senza alcuni interpreti, la Juve è ancora facilmente collocabile con i tanti esuberi.



Tutti devono ancora essere completati. Con il mercato aperto non è facile allenare e trovare la quadratura, poi quando parte il campionato si azzera tutto. Se però non si dà subito un'identità serve più tempo per dare un'impronta perché i risultati non aspettano".