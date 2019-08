Radio Sportiva - Agresti si esprime su Lukaku e Dybala. L'intervento

Stefano Agresti è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per dire la sua su Lukaku e sull'ipotetica permanenza di Dybala alla Juve. Ecco le sue parole:



"C'è tanta curiosità: in Nazionale ha sempre fatto bene, nello United ha più faticato anche perché Solskjaer lo esaltava meno. Segna poco contro grandi avversari, ma Conte ha un pensiero tattico preciso nella sua Inter".



Su Dybala: "Se dovesse rimanere alla Juve si giocherebbe le sue carte. Ci saranno cambiamenti e alla chiusura del mercato si dovrà tirare una riga sulle scelte. Qualcuno potrebbe rimanere fuori, quello di ieri era un monito alla società e a chi rifiuta la cessione. La Juve vuole vendere Dybala per realizzare una plus-valenza importante. La cessione a una cifra fra i 70 e gli 80 milioni sarebbe importante e oltretutto è di difficile collocazione tattica".