Radio Deejay - Ambrosini: "Ecco il mio pronostico sul derby..."

Massimo Ambrosini, ai microfoni di Radio Deejay, si sbilancia sul derby e dice il suo pronostico:



“Penso che sarà un derby più equilibrato di quanto possa sembrare, sono due squadre che attraversano momenti diversi, entrambe cercano certezza. Il Milan, più dell’Inter, questa sera ha la possibilità di cominciare a far vedere qualcosa.



Il derby più bello che ho giocato? Un derby che vincemmo 2-0, segnò Kakà, e se l’Inter ci avesse battuto avrebbe vinto lo Scudetto. Poi lo vinse la settimana successiva e noi perdemmo a Napoli… Pronostico? Secondo me il Milan ha più opportunità dell’Inter di far del male“.