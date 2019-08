Radio 24 - Riccardo Ferri commenta il mercato dell'Inter

Riccardo Ferri, intervenuto nella trasmissione di Radio 24 "Tutti Convocati", ha parlato dei nerazzurri e del mercato finora condotto. Le parole:



"L'Inter sta facendo due colpi: Sanchez e Biraghi. Credo che non possa fare molto altro. Un centrocampista di livello mondiale? Non so se c'è la possibilità economica. La società ha fatto tutto quello che poteva fare.



La difesa dell'Inter non ha nulla da invidiare alla difesa della Juve. Centrocampo e attacco sono simili per valore per me, la Juventus resta avanti nella panchina".