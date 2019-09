Radio 24 - Orsi avverte l'Inter in vista di stasera: le parole

Fernando Orsi, ai microfoni di Radio 24 Tutti Convocati, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in vista del match tra Inter e Lazio. L'ex portiere con un passato nerazzurro mette in guardia Conte e i suoi definendo la squadra allenata da Inzaghi pericolosa in fase di contropiede:



“Stasera ci sarebbe anche una partita non banale tra Lazio e Inter. L’Inter rischia. Se la Lazio trova spazio, riparte e ti fa male. La Lazio è una bella squadra ma deve trovare continuità, è un po’ altalenante come prestazione.



Dopo Inter-Juve ci sarà ancora la Champions e lì peseremo tutte quante, Inter, Napoli e Juve“.