Radio 24 - Cruciani al veleno sul caso Icardi: le dichiarazioni

Giuseppe Cruciani, durante la trasmissione radiofonica "Tutti Convocati", non si risparmia sul caso Icardi. Ecco quanto dichiarato:



“Avevo una scommessa, che posso anche rendere pubblica: 4-5 mesi fa, negli studi di Tiki Taka, durante uno degli intervalli, ho detto a Wanda ‘Se resti a Milano, pago una cena a te, Mauro, i tuoi figli (quindi, sono tante, e mangiano pure. Anche Wanda mangia…) una cena da Borghese. Al contrario, cena per due pagata da loro. Qualche minuto fa, mi ha mandato un messaggio con la foto di Icardi al PSG e mi ha scritto ‘Hai vinto e allora pago’. Ho vinto la scommessa con Wanda.



L’Inter va oltre Icardi, anche se il tormentone può essere rimandato solo di un anno. L’Inter, se non lo riteneva adeguato a fare il capitano, doveva agire prima, non dopo anni. Ma in questi mesi è stato trattato come una specie di mostro. Se lo vogliono il PSG, la Roma, il Napoli e la Juventus, non può essere questo sfasciacarrozze, questo figlio di p…. come è stato descritto“.