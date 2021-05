Rabiot: "Scudetto meritato per l'Inter, ma noi abbiamo dato loro un grosso aiuto"

Intercettato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot, ha parlato della stagione appena terminata, facendo anche i complimenti ai nerazzurri per il titolo nazionale. Di seguito le sue parole:

"Lo scudetto dell'Inter? Un traguardo meritato, hanno saputo dare continuità alle loro prestazioni. Noi comunque gli abbiamo dato un grosso aiuto. La stagione della Juve? Il bicchiere alla fine è mezzo pieno grazie ai due trofei e alla qualificazione in Champions League, ma perdere lo scudetto ci pesa molto. E' stata una stagione complicata, e non vanno dimenticate le difficoltà legate al COVID; ragione in più per non sottovalutare i due trofei portati a casa".