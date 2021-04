Qui Napoli - Allarme Zielinski, problema muscolare in vista dell'Inter

Gennaro Gattuso torna ad avere qualche problema numerico in vista della sfida all'Inter di domenica sera. Oltre alla squalifica del messicano Lozano, infatti, l'edizione odierna di Repubblica parla del fastidio muscolare che ha costretto Zielinski ad uscire anzitempo durante la gara con la Sampdoria.

Oggi a Castel Volturno verranno valutate le condizioni del polacco, che al momento è da considerarsi in dubbio per domenica. Gattuso farà di tutto per recuperare il suo numero 20, autentico trascinatore partenopeo nelle ultime settimane.

Se non dovesse farcela, aperto il ballottaggio tra Mertens e la sorpresa Elmas per un posto sulla trequarti.