Qui Cagliari, Semplici recupera el Leòn Nandez per l'Inter

In casa Cagliari Nahitan Nandez è certamente uno degli elementi a salvarsi in questa stagione negativa: salvo sporadiche occasioni, l’uruguagio è sempre stato titolare e tra i migliori in campo, in virtù della grinta che mette in mostra ogni partita e alla grande disponibilità che gli ha permesso di giocare in almeno quattro ruoli da inizio stagione.

Con Semplici ha fatto il quinto, sia a sinistra che a destra, e la mezzala destra proprio contro l’Hellas; prima, con Di Francesco, giocava -e bene- alto sulla trequarti. La possibile assenza del Leòn ha creato in settimana un po' di ansia tra i rossoblù di Semplici: una forte contusione alla caviglia lo aveva costretto a lasciare il campo prima del recupero della gara contro il Verona, con un'espressione in volto che trasudava tutto, un mix di dolore, delusione per il risultato e rabbia.

Ora, però, Nandez sembra aver recuperato dopo essere tornato in gruppo e, salvo sorprese da parte del tecnico toscano, Semplici non ci rinuncerà: Zappa dovrebbe tornare in panchina, con l'ex Boca pronto di nuovo a fare il quinto sulla fascia destra.

Il recupero di Nandez sarà fondamentale per ridare grinta ad una squadra che ha ancora nove gare a disposizione per salvare la Serie A e ha bisogno anche del ruggito del suo Leòn per tornare a correre. Young è avvisato.