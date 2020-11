Questione stadio, passi avanti con il Comune di Milano

Secondo quanto riporta Sportmediaset, Inter e Milan hanno fatto nuovi passi avanti per quanto riguarda il nuovo stadio. Come era stato richiesto da parte del Comune di Milano, le società hanno depositato l'integrazione dello studio di fattibilità ed il nuovo piano economico-finanziario del progetto per valorizzare San Siro.

Il progetto prevede la costruzione di un nuovo stadio con standard internazionali più elevati e la rifunzionalizzazione dell'attuale San Siro, con la creazione di uno Sports and Entertainment District, che possa essere moderno, sostenibile e possa dare beneficio a tutta la cittadinanza.

Adesso spetterà agli uffici comunali dover effettuare una verifica di ottemperanza tecnica, confermando la presenza del pubblico interesse.