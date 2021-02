Quarta maglia Inter, Nike si ispirerà alla prima divisa di Ronaldo

L'Inter lancerà, in primavera, la nuova quarta maglia firmata Nike, e lo farà per la prima volta nella sua storia. Infatti non era mai successo che i nerazzurri avessero un set di quattro divise (escludendo la mashup di due stagioni fa, visto che - di fatto - si trattava di una home a tutti gli effetti e quella tutta bianca, dell'annata 17/18, visto che si è trattò solamente di una variante della away mai messa in commercio).

Il quarto kit, che potrebbe presentare già il nuovo logo, si dovrebbe ispirare, secondo FootyHeadlines, alla away del 97/98, quella, allora branizzata Umbro, del primo gol in maglia nerazzurra di Ronaldo il Fenomeno, contro il Bologna.