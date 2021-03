Quarta maglia Inter, la prima foto con il nuovo logo? Presto in campo

L'Inter è pronta a presentare il nuovo logo, e con esso è prevista anche l'uscita della nuova quarta maglia firmata Nike, l'ultima, in ordine temporale d'uscita, con lo sponsor Pirelli, e la prima con il nuovo crest. La nuova divisa è ispirata alla storia away Umbro della stagio 97/98, ed ha forti richiami alle casacche utlizzate negli anni '90.

La prima foto

In atto anche un dibattito per capire se si tratti effettivamente di una divisa da gioco oppure di una prematch. Le fattezze e le forme della maglia però lasciano pochi dubbi, sembrerebbe essere a tutti gli effetti la prossima quarta maglia da gioco dell'Inter, che presto esordirà anche in campionato.