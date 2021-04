Quarta maglia Inter - Ecco le prime foto. In campo con il Cagliari?

Nata come maglia da gioco, successivamente "retrocessa" a divisa prematch per via di troppi colori presenti, ora la quarta maglia dell'Inter potrebbe scendere in campo contro il Cagliari.

La società nerazzurra avrebbe chiesto l'autorizzazione per poterla utilizzare proprio in Serie A nell'arco dei 90' minuti. Nel frattempo sono state svelate altre immagini che mostrano la casacca di Nike indossata.

Sarà l'ultima prodotta con lo sponsor Pirelli e la prima con il nuovo logo: insomma, in qualche modo sarà comunque in qualche modo storica.