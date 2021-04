Quarta maglia Inter - Che significato c'è dietro la tanta bistrattata nuova divisa

La nuova quarta maglia dell'Inter, la prima con il nuovo logo e l'ultima con lo sponsor Pirelli, firmata Nike, ha fatto discutere tantissimo i tifosi. A molti non è piaciuta, ma il significato che c'è dietro è molto profondo, e l'Inter lo ha spiegato tramite un comunicato ufficiale.

"La collezione I M rappresenta i valori del Club di inclusività e fratellanza. Con il suo intreccio di forme geometriche e una palette colori che comprende il giallo, il bianco, il nero e l’azzurro, l’estetica della nuova collezione si ispira all’attitudine visionaria di uno dei fondatori del club, l’artista futurista Giorgio Muggiani, e richiama una vocazione all’inclusione, la stessa che da sempre rende Milano la città più “internazionale” d’Italia e guida Inter e Nike Football a fare quotidianamente la differenza, in campo e fuori, per portare un cambiamento positivo non solo nel calcio ma nello sport in generale.

La collezione I M è composta da una Special Jersey, da una tracksuit e da un long pant, sia in versione uomo che in versione donna, e da una t-shirt manica corta. La collezione assume un significato speciale: è infatti la prima Capsule Collection targata Nike con il nuovo logo dell’Inter.

Per celebrare questo lancio, Nike ha invitato i graphic designer Dee Mo e Moab, due artisti fra i più seguiti nella scena creativo-culturale milanese e veri maestri di reinvenzione, a produrre un artwork originale ispirato alla storia e al design della maglia.

Come raccontano i due artisti: "Nessuno di noi è nato a Milano eppure rappresentiamo, ognuno a proprio modo, l’attuale fermento creativo di questa città. La realizzazione a quattro mani di questo progetto ha innescato una conversazione inedita, intergenerazionale, in cui abbiamo verificato l’esistenza di tanti riferimenti visivi in comune, rivisitando e reinventando alcuni tra i capisaldi della storia del design milanese.”

L’opera realizzata dal duo creativo, per la prima volta insieme in un progetto artistico, si basa su una serie di poster tematici singoli che vanno ad unirsi in un polittico che cattura l’essenza dei valori dell’Inter e della città di Milano, in cui le esultanze dei giocatori e giocatrici delle prime squadre si intrecciano con le architetture della città e le geometrie del nuovo logo.

La collezione I M sarà disponibile a partire dal 7 aprile su nike.com in esclusiva per i Nike Members e in una seconda fase anche su store.inter.it.

Gli appassionati di videogame potranno inoltre trovare la Special Jersey su FIFA21 Ultimate Team dal 10 aprile, insieme a logo".