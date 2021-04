Quarta maglia Inter - Bocciata la deroga. Vedrà mai il campo?

Tanto discussa dai tifosi quanto ricca di significato. La nuova quarta maglia dell'Inter continua a far parlare di se. Sì perchè si era paventato un suo utilizzo prima durante il riscaldamento, poi i nerazzurri avrebbero chiesto una deroga per poter scendere in campo: troppi colori e senza una base vera e propria.

La Lega ha bocciato però la richiesta dell'Inter che domenica a San Siro giocherà con la canonica divisa da casa: la nerazzurra.

Le speranze non sono perse però, visto che il Cagliari possiede delle divise difficilmente abbinabili. Non è da escludere che il 4th kit possa vedere la luce in altre occasioni.