Quando Ronaldinho sarebbe potuto passare all'Inter

All'interno del libro di Gianluca Di Marzio, Grand Hotel Calciomercato, c'è anche un curioso aneddoto di mercato che coinvolge l'Inter e Ronaldinho. Infatti, secondo quanto riportato da parte del giornalista, i nerazzurri ed il brasiliano sono stati molto vicini ad essere sposi.

All'inizio degli anni 2000, gli scout nerazzurri, pescavano parecchi giocatori in Brasile, da affiancare al Fenomeno Ronaldo. Tra i nomi cerchiati c'era anche quello dell'ex fantasista di Barcellona e Milan.

Cosa non è andato allora? Ronaldinho avrebbe voluto subito un ruolo da protagonista nel calcio europeo, cosa che, all'Inter, non avrebbe potuto avere. Ecco perchè non se ne fece nulla.