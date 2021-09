Qatar 2022 - Stasera Croazia-Slovenia, tanti i nerazzurri in campo

Derby tra Paesi dell'ex Jugoslavia stasera in programma nella capitale croata Spalato tra Croazia e Slovenia. La Nazionale di Dalic, dopo il pari in Russia e i tre punti in Slovacchia, prova a conquistare un'altra vittoria che sarebbero pesantissimi in chiave qualificazione. Un’occasione importante, da sfruttare, anche perché gli ospiti, che adesso occupano il quarto posto in classifica nel raggruppamento H, hanno visto ridotte al lumicino le possibilità di riuscire nell’impresa di prendersi la qualificazione a Qatar 2022.

Padroni di casa che quindi partono nettamente favoriti nella gara di domani sera, che potrebbe davvero segnare un punto di svolta importante nell’economia di questo girone. Sia Brozovic (autore del gol decisivo contro Skriniar) che Perisic dovrebbero partire dal 1' nell'undici titolare, assieme ad altri due dall'eco nerazzurro: l'ex Kovacic e l'atalantino Mario Pasalic.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Juranovic, Lovren, Celeta-Car, Sosa; Brozovic, Kovacic; Vlasic, Pasalic, Perisic; Colak.

SLOVENIA (4-2-3-1): Oblak; Stojanovic, Bijol, Mevljia, Balkovec; Cerin, Kurtic; Mlakar, Lovric, Nohar; Sesko.