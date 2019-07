Psg Inter, la gioia di Longo: "Contento per il gol. Il mister ci ha detto..."

L'Inter ha sconfitto il Psg ai calci di rigore. Una vittoria che ha visto protagonista l'attaccante Longo, autore del gol del pareggio in pieno recupero. Al termine del match, il calciatore ha parlato ai microfoni di Inter TV.

Ecco il suo commento: "Sicuramente sono contento, è stata una bella prestazione di squadra. Primo tempo meglio del secondo, il mister ci ha detto di mettere in pratica le cose che ci dice in settimana e sulle quali lavoreremo in stagione. Sono stati 20 giorni intensi in cui tutti abbiamo dato il massimo e credo che mister e staff siano contenti del lavoro. Oggi ho avuto la fortuna di avere una palla gol e l'ho sfruttata".

Il futuro di Longo non sarà all'Inter. L'attaccante potrebbe giocare in Spagna, con il Deportivo La Coruna interessato al giocatore. Per Longo sarebbe un ritorno in terra spagnola, dopo aver fatto varie esperienze.