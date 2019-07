PSG-Inter, i primi 45 minuti vedono i parigini in vantaggio grazie a Kehrer

Primi 45 minuti leggermente sfortunati per gli uomini allenati da Antonio Conte. Quasi allo scadere della prima frazione di gioco, dopo varie occasioni da gol sciupate, il PSG si è portato in avanti grazie alla rete di Thilo Kehrer sugli sviluppi di un calcio da fermo.

A dare la prima scossa al match ci ha pensato Pablo Sarabia con un tiro da fuori al quale, pochi secondi dopo, ha risposto - sempre con un tiro da fuori - il nerazzurro Marcelo Brozovic che ha messo in difficoltà il portiere del PSG Alphonse Areola.

A far registrare le principali azioni pericolose per i nerazzurri, sono stati il baby Sebastiano Esposito e Ivan Perisic, con quest'ultimo che ha sciupato malamente una manovra offensiva che lo avrebbe potuto portare a tu per tu con Areola.