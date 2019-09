PSG, Icardi: "Ho lasciato l'Inter per vincere, e sul mio futuro..."

Intervistato da "Canal +", Mauro Icardi parla del suo addio all'Inter al termine di una lunga e turbolenta estate. Il giocatore, per tutto luglio e agosto ai margini della squadra di Antonio Conte, è ora al PSG.

Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Giocare la Champions League con l’Inter era il mio sogno e si è realizzato. Non abbiamo vinto niente, ma sono rimasto. Ho segnato tanti goal. E per me era il momento di giocare in una squadra vincente. Volevo andare in un club con molti grandi giocatori".

Continua: "Sono venuto qui per giocare. Se arrivi con un’opzione di acquisto, il giocatore deve dare il meglio di sé affinché il club lo acquisti. Vedremo che succederà la prossima estate. Wanda mia agente? Credo sia stata la decisione migliore per la mia famiglia e per la mia carriera. Sono una persona che tratta alla stessa maniera gli uomini e le donne. Ho tre figli e due figlie e do le stesse cose a tutti".